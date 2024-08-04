Российские средства ПВО сбили Су-27 ВСУ Украины

Об этом сообщает Минобороны РФ Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины (ВСУ), сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.
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