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В Минобороны подтвердили, что украинский дрон пытался ночью атаковать Москву

В Минобороны подтвердили, что украинский дрон пытался ночью атаковать Москву

О работе системы ПВО также сообщал мэр столицыВ Министерстве обороны России подтвердили, что в 01:00 мск была пресечена попытка Киева «совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ».

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