В Минобороны подтвердили, что украинский дрон пытался ночью атаковать Москву

О работе системы ПВО также сообщал мэр столицыВ Министерстве обороны России подтвердили, что в 01:00 мск была пресечена попытка Киева «совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии