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«Теряют все». Главные угрозы безопасности, которые так и не увидел Запад

«Теряют все». Главные угрозы безопасности, которые так и не увидел Запад

2 дня назад 1,4K прочитали В Мюнхене завершилась юбилейная, 60-я по счёту ежегодная международная конференция по безопасности — пожалуй, один из самых известных в мире форумов в области внешней и оборонной политики.

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Комментарии
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Лев Добрый
После победы в СВО, Россия должна будет выставить счёт западу! За каждого погибшего нашего бойца, запад должен будет выплатить один миллион $, а так же оплатить всю рыночную стоимость наших вооружений, которые были выведены из строя и израсходованы, в ходе боёв, на украинской территории.👍👀👈
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