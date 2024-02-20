«Теряют все». Главные угрозы безопасности, которые так и не увидел Запад

2 дня назад 1,4K прочитали В Мюнхене завершилась юбилейная, 60-я по счёту ежегодная международная конференция по безопасности — пожалуй, один из самых известных в мире форумов в области внешней и оборонной политики.
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