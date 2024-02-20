«Теряют все». Главные угрозы безопасности, которые так и не увидел Запад

Лев Добрый

После победы в СВО, Россия должна будет выставить счёт западу! За каждого погибшего нашего бойца, запад должен будет выплатить один миллион $, а так же оплатить всю рыночную стоимость наших вооружений, которые были выведены из строя и израсходованы, в ходе боёв, на украинской территории.👍👀👈