План возрождения Celsius сталкивается с препятствиями из-за проверки SEC

Амбициозная попытка возродить обанкротившегося крипто-кредитора Celsius посредством нового предприятия по оказанию крипто-услуг столкнулась с препятствием со стороны регулирующих органов, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) усилила свое внимание.
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