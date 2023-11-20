План возрождения Celsius сталкивается с препятствиями из-за проверки SEC

Амбициозная попытка возродить обанкротившегося крипто-кредитора Celsius посредством нового предприятия по оказанию крипто-услуг столкнулась с препятствием со стороны регулирующих органов, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) усилила свое внимание.