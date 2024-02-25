Собчак теперь хитрит и изменила тактику. Но Волочкова вскрыла ее сущность

СОГЛАСЕН! На хрен нужна нам информация о ней, её матери, об английском короле и др . ш-ли!

Вячеслав Дегтярев

им просто разрешили быть в противовес власти... а все думают что им всёдозволено по разным причинам...... за такие дела они давно могли бы быть забвенно забытыми............ это полит-проект........... - задумайтесь😎....... за такие дела им бы уже башку отбили......