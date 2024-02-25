Когда недавно Собчак прижали - и с фильмом на НТВ, и со сроками по 7 лет трем ее сотрудникам, вымогавшим деньги (11 млн руб) у главы Ростеха Чемезова, и с матерью Нарусовой, которую серьезно ограничили в правах в Совете Федерации - она еще по старинке пыталась взбрыкнуть.
Собчак теперь хитрит и изменила тактику. Но Волочкова вскрыла ее сущность
Комментарии
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Вячеслав Гришин
Вор у вора дубинку украл. Гниды! Заблокировать, и не вспоминать!
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2 час.
Сергей Киселев
СОГЛАСЕН! На хрен нужна нам информация о ней, её матери, об английском короле и др . ш-ли!
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2 час.
Вячеслав Дегтярев
им просто разрешили быть в противовес власти... а все думают что им всёдозволено по разным причинам...... за такие дела они давно могли бы быть забвенно забытыми............ это полит-проект........... - задумайтесь😎....... за такие дела им бы уже башку отбили......
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30 мин.
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