Поболтаем

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  • Светлана Снегина
    зига ? да ужТак вот оно что
  • Андрей Тимохин
    Один стент до санкций — 1500-2000$ 🤥 У каждого "спенса" такие деньжищи находятся на самом видном месте, да ещё и в п...Размышления о том...
  • Светлана Снегина
    и тут такая братва подваливаетКогда зашел не в ...

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