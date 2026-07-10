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Мода и Шоу-бизнес

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Настя Ивлеева опубликовала снимки в винтажных образах: «Не всё же в деревне разлагаться»

Настя Ивлеева опубликовала снимки в винтажных образах: «Не всё же в деревне разлагаться»

Настя Ивлеева поделилась снимками из новой фотосессии. В личном блоге телеведущая опубликовала кадры, на которых позирует в ретро‑машине в разных винтажных образах, в том числе состоящих из люксовых вещей.

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