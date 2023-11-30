Новоблсуд подтвердил, что депутат Новгородской областной думы Осипов – преступник

29 ноября 2023 года судебная коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу на приговор Новрайсуда, которым бывший директор Новгородского агротехнического техникума Анатолий Осипов признан виновным по ч.
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