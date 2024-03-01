МИД РФ: ФРГ заметает следы блокировкой страниц в Х с записью беседы военных

Официальный телеграмм-канал Марии Захаровой Сообщения СМИ о блокировке в Германии ряда аккаунтов в социальной сети Х, распространявших запись беседы военных ФРГ об ударе по Крымскому мосту, говорят о попытке Берлина "замести следы", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.