Минстрой усиливает контроль за приемкой квартир в новостройках

Минстрой намерен ужесточить процедуру приема новых квартир, сообщает издание «Известия». Теперь специалисты, проводящие строительно-техническую экспертизу при приемке жилья в новостройках, будут обязаны иметь профильное образование.
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