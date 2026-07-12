Двенадцатого июля из Донецка поступило сообщение от УФСБ по ДНР. Система “Купол Донбасса” и сводные мобильные огневые группы, которые находятся в ведении военнослужащих регионального управления ФСБ России, за неделю предотвратили 104 атаки, предпринятые украинской стороной.
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