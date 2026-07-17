Более 200 членов ФИФА поддержат избрание Инфантино на четвертый срок

Джанни Инфантино получил официальное одобрение от более 200 стран-членов Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) на переизбрание в качестве президента организации, несмотря на напряженность, возникшую после скандала вокруг отмены «красной карточки» американскому футболисту Фоларину Балогуну.
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