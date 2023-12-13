Не виновен? Фредерика Бегбедера отпустили после допроса по делу об изнасиловании

Писатель Фредерик Бегбедер отпустили из-под стражи после допроса по делу об изнасиловании. Он отрицает все направленные против него обвинения, поэтому по презумпции невиновности, имеет право покинуть полицейский участок.
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