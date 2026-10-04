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В Орле покажут «цветные города» в исполнении Ольги Душечкиной

В Орле покажут «цветные города» в исполнении Ольги Душечкиной

9 октября 2026 года в Орловском музее изобразительных искусств состоится открытие выставки «Цветные города Ольги Душечкиной».

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