В Орле покажут «цветные города» в исполнении Ольги Душечкиной

9 октября 2026 года в Орловском музее изобразительных искусств состоится открытие выставки «Цветные города Ольги Душечкиной».
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