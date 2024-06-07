Петербург занял первое место в рейтинге развития рынка газомоторного топлива

Как сообщил в своем официальном Telegram-канале вице-губернатор Культурной столицы Кирилл Поляков, компания «Газпром газомоторное топливо» составила рейтинг регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива.
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