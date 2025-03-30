В Поморье начинается киномарафон «80 лет Великой Победе»

В программу киномарафона «80 лет Великой Победе» вошли 19 фильмов: художественные, документальные и документально-игровые картины разных лет, включая новые премьерные работы, которые будут интересны для семейного просмотра и обсуждения с детьми и подростками.
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