ФАБ-500 разнес пункт дислокации подразделения нацгвардии Украины в ДНР

В районе населенного пункта Святогоровка в ДНР уничтожен пункт временной дислокации личного состава одного из подразделений 15-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.
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