На Украине раскрыли группу, которая переправила за границу более 100 уклонистов

Global Look Press/Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com На Украине разоблачена группа, которая переправила за границу более 100 уклонистов и заработала на этом более миллиона долларов, сообщили в офисе генпрокурора.
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