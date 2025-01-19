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На Украине раскрыли группу, которая переправила за границу более 100 уклонистов

На Украине раскрыли группу, которая переправила за границу более 100 уклонистов

Global Look Press/Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com На Украине разоблачена группа, которая переправила за границу более 100 уклонистов и заработала на этом более миллиона долларов, сообщили в офисе генпрокурора.

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