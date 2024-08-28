В работе соцсети Х зафиксировали сбой

В ряде стран наблюдается сбой в работе социальной сети Х (бывш. Twitter). Соответствующая информация 28 августа была опубликована сервисом Downdetector, который следит за работой популярных интернет-ресурсов.
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