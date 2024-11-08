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Владимир Путин сообщил о двух окруженных группировках ВСУ под Купянском

Выступая на пленарной сессии форума "Валдай" Президент России Владимир Путин заявил, что на Купянском направлении две группы ВСУ, численностью 10 тысяч и 5 тысяч человек, оказались в окружении российских войск, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на "Коммерсант".

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