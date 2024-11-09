Жители России больше всех в мире нарастили потребление кофе

В целом мировое потребление кофе сократилось на 1,9%.В отчете Международной организации по кофе, о котором сообщает РИА Новости, отмечается, что в России за период с 2022 по 2023 год значительно выросло потребление кофе.
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