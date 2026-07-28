Бои за Белый Колодезь продолжаются, посёлок фактически под контролем ВС РФ Бои за Белый Колодезь продолжаются, появившиеся накануне со.
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Бои за Белый Колодезь продолжаются, посёлок фактически под контролем ВС РФ Бои за Белый Колодезь продолжаются, появившиеся накануне со.
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