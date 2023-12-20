Сколько денег получит победитель чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря, ФедералПресс. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган озвучил суммы, которые получат победители и призеры на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии