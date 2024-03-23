Симоньян пообещала помочь бойцам, расстрелявшим машину с террористами

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что готова оказать любую помощь российским бойцам, которые расстреляли машину с террористами, бежавшими с места преступления.
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