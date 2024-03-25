Сотрудники полиции задержали в подмосковном Подольске жителя Ленинградской области, подозреваемого в попытке сбыта 3 кг N-метилэфедрона

Сотрудники УМВД России по г.о. Подольск при поддержке Росгвардии в лесном массиве около СНТ «Романцево» в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 30-летнего жителя Ленинградской области, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.