Ищут оправдание в случае моего убийства — Симоньян на обвинение СБУ в геноциде и призывам к убийству украинских детей

1 апреля СБУ в своем телеграм-канале сообщила о заочном обвинении главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян по четырем статьям Уголовного кодекса Украины — о якобы публичных призывах к геноциду (ч.
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