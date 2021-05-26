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Полицейские задержали жителя Сызрани за дачу взятки судебному приставу

Полицейские задержали жителя Сызрани за дачу взятки судебному приставу

К сотрудникам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Сызранское» поступила оперативная информация о том, что 22 апреля текущего  года в вечернее время, в помещении одного из ресторанов, состоится передача незаконного денежного вознаграждения судебному приставу за неисполнение судебного решения о сносе самовольной постройки  - автомойки, расположенной на территории Сызрани.

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