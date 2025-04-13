Лера Кудрявцева призналась, что нуждается в психологической помощи

История любви телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова поначалу напоминала сказку. Несмотря на значительную разницу в возрасте, влюбленным удалось создать крепкую семью и обзавестись общим ребенком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии