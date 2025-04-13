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Лера Кудрявцева призналась, что нуждается в психологической помощи

Лера Кудрявцева призналась, что нуждается в психологической помощи

История любви телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова поначалу напоминала сказку. Несмотря на значительную разницу в возрасте, влюбленным удалось создать крепкую семью и обзавестись общим ребенком.

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Николай Аленов
Возвращайся на трассу Казахстана откуда тебя привез Сергей Ленюк, в Москву .
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