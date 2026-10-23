«Если все будут молча соглашаться, ничего не изменится»: как учительница из Хабаровска бросила вызов системе — и выиграла суд Екатерина Шешукова десять лет преподавала в начальных классах Хабаровска.
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Свежие комментарии
- 9 лет за убийство...
- 9 лет за убийство...
- 9 лет за убийство...
Одна, трое детей, 43 тысячи и дали ипотеку?! Враньё чистой воды.
Наши чинуши сидят в креслах с высокими зарплатами и не пойду за учителем ,боясь потерять свои насиженые места. Вот и весь расклад.
Директора школы надо уволить и вышестоящее руководство,а не бедную учительницу,как обнаглели чиновники бюрократы,казнокрады!!!
Она конечно молодец! Но давайте все дружно скажем спасибо "вечному"ВВП за то, что творится в образовании, здравоохранении и в (так называемом) социальном фонде!!!
Молодец конечно но как будет там дальше жить. Ее не возьмут исм ю никуда она
А МРОТ-то причём??? У нас у учителей д.б. з/п средняя по региону. Там что, весь регион на МРОТ сидит? Бред какой-то. МРОТ - это м.б. если полставки и без стажа. А платить ипотеку, если она единственная в семье работающая, можно, если у неё 10 ставок и в ипотеку взята крошечная однушка. Что-то в этой статье явно не по фактам написано, а как журналиста "понесло". Что отстояла - молодец!