Глава МИД России Сергей Лавров: "Зеленский всех достал"

Дипломат из России жёстко посмеялся над нытьём Владимира Зеленского.Глава МИД России Сергей Лавров в ходе беседы с помощником Президента России Юрием Ушаковым и пресс-секретарём главы нашего государства Дмитрием Песковым заявил о том, что "лидер" украинского народа Владимир Зеленский начинает надоедать всему Западу.