Глава МИД Британии призовет G7 активнее вооружать Украину и вводить санкции против РФ

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обратится к коллегам по НАТО с призывом ускорить предоставление Украине вооружений по стандарту альянса и введение новых санкций против России в связи с тем, что ее войска находятся на территории соседней страны.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обратится к коллегам по НАТО с призывом ускорить предоставление Украине вооружений по стандарту альянса и введение новых санкций против России в связи с тем, что ее войска находятся на территории соседней страны.
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