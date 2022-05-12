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Глава МИД Британии призовет G7 активнее вооружать Украину и вводить санкции против РФ

Глава МИД Британии призовет G7 активнее вооружать Украину и вводить санкции против РФ

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обратится к коллегам по НАТО с призывом ускорить предоставление Украине вооружений по стандарту альянса и введение новых санкций против России в связи с тем, что ее войска находятся на территории соседней страны.

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