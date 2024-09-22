Avia.pro - СМИ В Госдуме вновь заговорили о защите учителей от нападок. И, честно говоря, пора бы уже не просто говорить, а вводить "сакральное уважение", как призвал депутат Михаил Матвеев.
В Госдуме рассказали, как защитить учителей от нападок мигрантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
FФ
Fvolodya55 Федоров
Опять болтовня вместо дела, но это же думцы! В Думе не рассказали как это будет работать? Возьмите пример из других стран, год-два будет трудновато, но потом всех поставят на свои места. В гос. Думе одни дебаты. Нужна ли такая Дума, которая ничего не предпринимает, а если что и делают, то и полумерами не назовешь. В результате чего законы не работают. Закон это своего рода приказ, который должен быть четким и понятным всем. Болтовней-то зачем заниматься? Показать свою активную позицию?
Ответить
36 мин.
Н
Наталья
Наша дума вообще ни на что путнее не способна...импотенты моральные, только деньги считают в своем кармане... и реешений для народа не будет, если от этого похудеет их карман... что они не граждане России - по умолчанию...
Ответить
24 мин.
Георгий Корнев
Ли Кван в Сингапуре так и сделал. На вопрос, что полицейских на каждом углу ставить? Да поставил на каждом углу. Штрафов хватало для оплаты их работы. И они стояли на каждом углу, прока китайцы не приобрели привычки бросать мусор в урны, и на отучились от привычке плевать на тротуар. Читал в 90-е заметку одного туриста от поездки в Сингапур. Он писал, что ехал на машине со своим знакомым (90-е годы кондиционеров каждой машине ещё не было) и выбросил в окно машины, по русской привычке, окурок. Водитель побледнел и сказал: "Что ты делаешь. Если кто то сообщит в полицию штраф будет 1500 долларов. Я по русской привычке сказал. А пусть докажут, что окурок мой. В ответ услышал: " Ты знаешь, что окурок твой, они знают, что окурок твой. Направят на экспертизу, и ещё 1500 долларов заставят оплатить за экспертизу".
Ответить
18 мин.
Свежие комментарии