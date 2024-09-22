В Госдуме рассказали, как защитить учителей от нападок мигрантов

FФ Fvolodya55 Федоров Опять болтовня вместо дела, но это же думцы! В Думе не рассказали как это будет работать? Возьмите пример из других стран, год-два будет трудновато, но потом всех поставят на свои места. В гос. Думе одни дебаты. Нужна ли такая Дума, которая ничего не предпринимает, а если что и делают, то и полумерами не назовешь. В результате чего законы не работают. Закон это своего рода приказ, который должен быть четким и понятным всем. Болтовней-то зачем заниматься? Показать свою активную позицию?

Н Наталья Наша дума вообще ни на что путнее не способна...импотенты моральные, только деньги считают в своем кармане... и реешений для народа не будет, если от этого похудеет их карман... что они не граждане России - по умолчанию...