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Михалков вывел на чистую воду Пескова и озвучил неудобную правду про Ани Лорак

Михалков вывел на чистую воду Пескова и озвучил неудобную правду про Ани Лорак

Наверняка многие в курсе того, что в Россию начинают просачиваться те, кого с легкой руки пресс-секретаря Дмитрия Пескова, называют в России "испуганными патриотами".

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Комментарии
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АК
Алла Королева
Своим ответом Песков ,представляющий очень важное звено нашей власти - Администрацию Президента,.дискредитировал эту власть Как может после этого этот человек пользоваться доверием у населения, я не говорю уже у Президента?
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3 д.
НК
Нина Качалова
Эта власть уже давно дискредитирована. А вы этого не заметили?
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2 д.
людмила иванова
Песков шоумен, покровитель тусовки. а мы думали, что он пресс-секретарь президента
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1 д.

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