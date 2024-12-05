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Установил рекорд «Спартака» в СССР, одним из первых уехал в Европу, занялся благотворительностью. Истории о Шавло

Установил рекорд «Спартака» в СССР, одним из первых уехал в Европу, занялся благотворительностью. Истории о Шавло

«Ярко вспыхнуло табло — гол забил Сергей Шавло!»На рубеже 70-х и 80-х годов знаменитый полузащитник «Спартака» и сборной СССР Сергей Шавло был одним из самых ярких футболистов страны и шесть раз попадал в список 33 лучших игроков сезона.

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