Лучшего музейного экскурсовода Поморья определят 4 октября

За это звание поборются пять финалистов конкурса отраслевого профмастерства.Региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший экскурсовод музеев Поморья — 2024» проводит Архангельский краеведческий музей при поддержке министерства культуры Поморья.
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