Пушков: Трамп выгнал Макрона, чтобы показать лидерство

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не пустил французского лидера Эммануэля Макрона на беседу с Зеленским, чтобы продемонстрировать своё лидерство.
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