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За русского генерала — 100 украинских: Откровения военного эксперта Сивкова о скрытых моментах спецоперации

За русского генерала — 100 украинских: Откровения военного эксперта Сивкова о скрытых моментах спецоперации

Царьград Коллаж Царьграда Пока СВО медленно, но верно движется к завершению, у некоторых экспертов сохраняется ощущение, что армии России по-прежнему запрещают эффективно воевать — будь то на территории Украины, будь то в Курской области.

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Комментарии
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Вячеслав 5
И что так тихо стало
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1 д.
Вячеслав 5
Кто ? Америка. Россия или сама Украина решит вопрос -что делать?
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1 д.
Sergey Kovalev
Зеленский никуда не денется - подпишет соглашение с Трампом по природным ресурсам. Львиная доля этих ресурсов на земле отвоеванной Россией, политой кровью наших солдат. Трамп согласится оставить эти природные богатства за Россией?
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20 час.
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