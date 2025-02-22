Крымских экскурсоводов выводят из тени, до 1 марта 2025 года надо успеть

В Крыму растет спрос на экскурсионную деятельность, а введение обязательной аттестации специалистов позволит обеспечить безопасность туристов в республике, их уверенность в экскурсионном сервисе, упорядочить работу экскурсоводов и гидов и исключить с рынка предоставления экскурсионных услуг теневых и недобросовестных участников.
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