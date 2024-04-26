Чукчи-красноармейцы: как они отличились в Великую Отечественную

В Великой Отечественной войне сражались представители всех народов СССР, даже самых малочисленных. Жители Крайнего Севера, не подлежавшие призыву, уходили на фронт в качестве добровольцев, были среди них и чукчи.
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