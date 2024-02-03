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Принципы стиля дзен: соединяем эстетику Востока и современный интерьер

Принципы стиля дзен: соединяем эстетику Востока и современный интерьер

Философский подход к оформлению жилища — основа дизайна в стиле дзен. Как создать пространство, которое будет помогать вам обрести гармонию и спокойствие в собственном доме? Обратимся к традициям японского интерьера.

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