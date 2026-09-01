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Татар-информ

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Экс-директор института КФУ Раиль Фахрутдинов перешел в Институт археологии АН РТ

Экс-директор института КФУ Раиль Фахрутдинов перешел в Институт археологии АН РТ

Раиль Фахрутдинов в 2018 году Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Раиль Фахрутдинов, до недавнего времени возглавлявший Институт международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета, перешел на работу в Институт археологии имени А.

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