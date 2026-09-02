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Царьград

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Генпрокурор Гуцан предложил синхронизировать проекты с сетью

Генпрокурор Гуцан предложил синхронизировать проекты с сетью

Генпрокурор России Александр Гуцан на XI Восточном экономическом форуме призвал синхронизировать инвестиционные проекты с развитием энергосетей.

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