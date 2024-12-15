Пенсионерам готовят ловушку к Новому году 😳😳😳 В Сети появилось большое количество публикаций, утверждающих, что пенсионерам полагается 13-я пенсия к Новому году или любая другая «праздничная» выплата.
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Пенсионерам готовят ловушку к Новому году 😳😳😳 В Сети появилось большое количество публикаций, утверждающих, что пенсионерам полагается 13-я пенсия к Новому году или любая другая «праздничная» выплата.