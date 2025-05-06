Патриарх Кирил: Россия сохранилась как целостное государство благодаря Путину

Благодаря президенту страны Владимиру Путину Российская Федерация сегодня — целостное государство. Об этом подчеркнул Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время своего поздравления президенту с 25-летием со дня официального вступления в должность главы государства.
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