Захарова: РФ будет привлекать внимание мира к уничтожению военных монументов

Москва переводит конфликт вокруг советских военных мемориалов в дипломатическую плоскость. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия намерена поднимать тему уничтожения памятников на международных площадках, и первым сигналом стала ситуация с монументом в латвийском Саласпилсе, разрушенным 27 августа.