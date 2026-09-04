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Мировое обозрение

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Захарова: РФ будет привлекать внимание мира к уничтожению военных монументов

Захарова: РФ будет привлекать внимание мира к уничтожению военных монументов

Москва переводит конфликт вокруг советских военных мемориалов в дипломатическую плоскость. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия намерена поднимать тему уничтожения памятников на международных площадках, и первым сигналом стала ситуация с монументом в латвийском Саласпилсе, разрушенным 27 августа.

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