Путин заявил, что 16 процентов памятников находятся в плохом состоянии

На совещании с членами правительства России в режиме видеоконференции президент Владимир Путин отметил, что в стране насчитывается 154 тысячи памятников культурного наследия федерального и регионального значения.
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