В Белоруссии рассказали о планах оппозиции бить дронами по стране

Радикальные оппозиционеры планировали наносить удары по территории Белоруссии из Литвы. Об этом в интервью телеканалу ОНТ рассказала вернувшаяся в страну белорусская оппозиционная активистка Ольга Тишкевич.
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