«Водоканал» Петербурга круглосуточно следит за скоплением воды в канализации из-за потепления

При возникновении локальных подтоплений они используют специальную технику Петербургская система канализации, находящаяся в управлении ГУП «Водоканал», функционирует в штатном режиме и готова к приёму талых вод, образовавшихся из-за активного снеготаяния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии