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Петербургский дневник

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«Водоканал» Петербурга круглосуточно следит за скоплением воды в канализации из-за потепления

«Водоканал» Петербурга круглосуточно следит за скоплением воды в канализации из-за потепления

При возникновении локальных подтоплений они используют специальную технику Петербургская система канализации, находящаяся в управлении ГУП «Водоканал», функционирует в штатном режиме и готова к приёму талых вод, образовавшихся из-за активного снеготаяния.

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