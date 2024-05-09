Российские войска нанесли удар по складу боеприпасов группы ВСУ «Донецк»

Минобороны России заявило об уничтожении склада боеприпасов группы ВСУ «Донецк» Российские войска уничтожили полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Донецк».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии