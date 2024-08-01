В Верхней Пышме спасатели нашли в лесу заблудившуюся бабушку, которая ушла за грибами

Ночь провела в лесу 89-летняя жительница Свердловской области. Как сообщает поисковый отряд «Прорыв», накануне в 22:30 на горячую линию отряда поступил звонок диспетчеров из Верхней Пышмы с просьбой о помощи в розыске пропавшей Марии Степановны.